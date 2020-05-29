В Марий Эл разрешили проводить богослужения в храмах

ТАСС, 29 мая. Глава Марий Эл Александр Евстифеев внес изменения в свой указ о мерах санитарно-эпидемиологического благополучия в связи с распространением коронавируса, согласно которым религиозным организациям разрешено проводить богослужения. Им рекомендовано проводить службу при условии ограничения численности людей в храме, говорится в указе, опубликованном на портале правительства республики в пятницу.

Режим повышенной готовности в республике продлен до 21 июня.

"Рекомендовать религиозным организациям, служителям и религиозному персоналу указанных организаций: совершать богослужения в храмах площадью не более 400 кв. м с участием граждан при условии ограничения численности находящихся внутри храма (не более 1 человек на 4 кв. м), в храмах площадью более 400 кв. м - при численности находящихся внутри храма до 100 человек", - сказано в указе.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 1 689 случаев заражения коронавирусом, 1 326 человек выздоровели, 11 пациентов умерли.