В Оренбургской области с 1 июня возобновят вакцинацию детей

ОРЕНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Медицинские учреждения Оренбургской области с 1 июня возобновят плановую вакцинацию детей, приостановленную ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщила в ходе прямого эфира в Instagram вице-губернатор, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

"Мы приняли решение с понедельника (1 июня) возобновить вакцинацию для детей с определенными мерами предосторожности, исключительно по предварительной записи. С главными врачами все нюансы проговорили, распоряжение вышло", - сказала она.

Ранее в Оренбургской области в связи с пандемией была приостановлена вакцинация детей за исключением прививок в роддоме. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, обязательная самоизоляция действует до 31 мая.

По данным оперштаба на пятницу, в Оренбургской области 1 994 зарегистрированных случая коронавирусной инфекции, выздоровели 1 196 человек, семеро умерли. Сейчас 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, пятеро на искусственной вентиляции легких, 72 получают кислородную поддержку. Еще 155 человек - в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном.