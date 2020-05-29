Республиканский материнский капитал в Чувашии начнут выдавать с 8 июня

ЧЕБОКСАРЫ, 29 мая. /ТАСС/. Заявки на единовременную выплату из средств республиканского материнского капитала в размере 20 тыс. рублей начнут принимать в Чувашии с 8 июня, сообщает в пятницу пресс-служба республиканского правительства.

"Постановление кабинета министров Чувашии по порядку предоставления этой выплаты принято на этой неделе. Оно вступит в силу через десять дней, эта дата выходит на 8 июня. С этой даты можно будет обратиться за получением единовременной денежной выплаты", - пояснили в пресс-службе.

Новой мерой поддержки для семей с детьми могут воспользоваться женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года. Помимо этого, в республике также можно получить материнский капитал на третьего и последующих детей, который составляет 150 тыс. рублей.

"Мы должны убрать все излишние требования по сбору документов с тем, чтобы люди имели возможность получить данную форму поддержки через простой путь - заявление", - цитирует пресс-служба врио главы республики Олега Николаева.