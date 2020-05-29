Власти Тульской области с 1 июня отменили цифровые пропуска для въезда в регион

ТУЛА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Тульской области с 1 июня отменило требование по оформлению цифровых пропусков для пересечения границы региона. При этом основная часть ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности, будет действовать до 15 июня, сообщила в пятницу пресс-служба облправительства.

"Губернатор Алексей Дюмин внес дополнения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области". Согласно новой редакции документа, действие ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности, в регионе продлено до 15 июня. Вместе с тем, с 1 июня смогут открыться летние кафе с открытой верандой, а также магазины и торговые центры площадью до 400 кв. м. Отменены требования об оформлении цифрового пропуска при пересечении границы Тульской области и обязательной самоизоляции на 14 дней для въезжающих в регион", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, с 1 июня в числе прочего разрешены прогулки в парках и скверах, откроются конноспортивные центры, стрелковые клубы, центры активного отдыха, автошколы смогут возобновить обучение водителей. "Разрешено проведение публичных слушаний и официальных мероприятий с числом участников не более 30 человек. Обязательное ношение масок с этого момента вводится на всей территории Тульской области, но это требование не касается нахождения на улицах. Обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет продлена", - отметили в пресс-службе.

Режим повышенной готовности введен в Тульской области с 16 марта. Всего за время пандемии в регионе лабораторно подтверждено 3 644 случая заражения коронавирусом, 1 673 человек выздоровели, 33 умерли.