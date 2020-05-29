СЖР заявил о превышении полномочий полицией при задержании журналистов "Эха Москвы"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) расценивает задержание сотрудников радиостанции "Эхо Москвы" как превышение полномочий полиции. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал глава СЖР Владимир Соловьев.

"Сегодня, в отличие от вчерашнего дня, Плющев и Фельгенгауэр, сотрудники "Эха Москвы", присутствовали у места пикетов в качестве журналистов, с пресс-картами. Но сотрудники полиции требовали от них еще и редакционное задание. Это неправильно, в данном случае сотрудники полиции нарушили инструкцию, которая у них есть с прошлого лета. Журналисту для работы в такой ситуации достаточно либо наличия редакционного задания, либо пресс-карты. Это говорит о превышении полномочий полицейскими", - сказал он.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и ее коллега Александр Плющев задержаны около здания ГУ МВД Москвы, где проходят пикеты в поддержку ранее арестованного работника СМИ Ильи Азара. При себе у них, уточнил источник, были удостоверения работников СМИ.

Ранее муниципальный депутат Юлия Галямина сообщила ТАСС, что задержаны еще более 10 человек, в том числе депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Сама она также задержана правоохранителями.

Накануне Фельгенгауэр уже была задержана на пикете в поддержку Азара. В ее отношении составлен протокол по ч. 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга, пикетирования")и по статье 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города"). Судебные заседания состоятся 17 и 26 июня.

28 мая Тверской суд Москвы суд арестовал журналиста Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах").

Воронцов обвиняется в вымогательстве, вину не признает. Суд арестовал его до 6 июля. По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. Также Воронцов проходит подозреваемым по делу о распространении порнографических материалов. "Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.