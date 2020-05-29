В Северной Осетии онлайн-платежи за услуги ЖКХ увеличились почти в три раза

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 мая. /ТАСС/. Объем онлайн-платежей за услуги ЖКХ в Северной Осетии вырос с марта по май почти в три раза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики по итогам видеоконференции председателя республиканского правительства Таймураза Тускаева в пятницу.

"Выступивший с информацией руководитель регионального кассового центра (РКЦ - прим. ТАСС) ООО "Телеком плюс" Герман Ревазов обратил внимание на увеличение объема онлайн-платежей за потребленные коммунальные услуги - если в марте 2020 года сумма составила 174 тыс. рублей, то в мае уже 500 тыс. рублей. Также увеличилась сумма платежей за услуги, которые можно произвести непосредственно на сайте РКЦ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Алагирском, Правобережном, Пригородном и Дигорском районах республики реализуется пилотный проект по внедрению единого платежного документа по всему спектру жилищно-коммунальных услуг.

Председатель правительства отметил, что в перспективе работа РКЦ должна дать конечный результат в виде повышения сборов платежей и увеличения охвата граждан, в том числе проживающих в отдаленных населенных пунктах.

"Региональный кассовый центр должен понимать уровень государственных задач, которые перед ним стоят, и выполнять их посредством активного диалога с местными органами власти и предприятиями отрасли. Вместе с тем нужно обеспечить качественный аудит деятельности регионального кассового центра - должна быть создана абсолютно прозрачная, понятная и легитимная система сбора финансовых средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги", - сказал Тускаев.