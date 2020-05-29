В КЧР опровергли массовое увольнение работников скорой помощи

ЧЕРКЕССК, 29 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесии опровергло информацию в СМИ о массовом увольнении работников республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, медучреждение продолжает работу в полном составе. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал сообщение о том, что сотрудники скорой помощи Черкесска увольняются почти в полном составе. Из-за конфликта с главным врачом уже 40 специалистов написали заявление об уходе.

"В период пандемии сотрудники скорой помощи Черкесска - герои нашего времени - работают, вкладывая все свои силы, и делают все возможное для спасения жизней и сохранения здоровья наших жителей. Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи продолжает работать в полном составе в усиленном режиме. Заявлений об увольнении на имя главного врача станции скорой помощи не поступало", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что после обращения работников скорой помощи региональный Минздрав взял под особый контроль вопрос стимулирующих выплат для сотрудников скорой помощи Черкесска и возможности увеличения размеров финансирования с учетом увеличения объемов работы.