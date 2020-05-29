Новый КоАП введет скидку в 50% на оплату штрафов за все негрубые правонарушения

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Новый проект КоАП предлагает распространить возможность оплаты половины размера штрафа по всем видам правонарушений, за исключением грубых. Об этом сообщили в Минюсте России, опубликовавшем проект нового КоАП с внесенными изменениями.

"Предусматривается увеличение случаев, в которых возможна уплата административного штрафа в размере половины от наложенного административного штрафа, - сообщили в Минюсте. - В проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях предлагается установить в качестве общего правила возможность уплаты наложенного административного штрафа с пятидесятипроцентной скидкой в течение двадцати дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении".

Это правило не будет распространяться лишь на административные правонарушения, являющиеся в соответствии со статьей 2.3 проекта нового КоАП грубыми, а также административные правонарушения в сфере транспортной безопасности и отдельные административные правонарушения в сфере дорожного движения (например, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора).

При этом сохраняется возможность восстановления срока уплаты наложенного административного штрафа со скидкой 50%, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения постановления.