За впервые совершенные негрубые правонарушения не будет наказаний строже штрафа

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Проект нового КоАП вводит правило, по которому за впервые совершенное негрубое правонарушение не смогут назначаться более строгие наказания, чем штраф. Об этом сообщили в Минюсте России.

"В проекте нового КоАП предусмотрено правило, согласно которому за впервые совершенное административное правонарушение, не являющееся грубым, назначается административный штраф, а другие (более строгие) основные и дополнительные административные наказания, установленные санкцией соответствующей нормы особенной части КоАП, могут применяться только в случае совершения повторного административного правонарушения", - пояснили в Минюсте.

Кроме того, в проекте КоАП закрепляется положение, исключающее возможность назначения нескольких административных наказаний при одновременном выявлении однородных административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена одной статьей КоАП.

Помимо этого, в проекте нового КоАП говорится, что суд, рассматривая дело об административном правонарушении, с учетом характера совершенного административного правонарушения может не признать отягчающим любое из обстоятельств, включенное в их перечень.

Как подчеркнули в Минюсте, эти положения "направлены на обеспечение назначения справедливых и соразмерных совершенному административному правонарушению административных наказаний".

Наказание несовершеннолетних

Проект нового КоАП предполагает ввести особенности привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, они прописаны в отдельной главе проекта кодекса.

Как сообщили в Минюсте, в ней "определяются виды административных наказаний, которые могут быть назначены несовершеннолетним (предупреждение, административный штраф, административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований, обязательные работы и пр.), особенности их применения (административный штраф и обязательные работы могут быть назначены несовершеннолетнему только за совершение грубого административного правонарушения, при этом административный штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка и не может превышать пяти тысяч рублей, а срок обязательных работ не может превышать 30 часов (вдвое меньше, чем совершеннолетним - прим. ТАСС), независимо от максимальных размеров административного штрафа и срока обязательных работ, предусмотренного соответствующей статьей КоАП".

"При назначении административного наказания несовершеннолетнему помимо общих правил будут учитываться условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц", - пояснили в Минюсте.

Кроме того, предусмотрена возможность освобождения несовершеннолетнего, впервые совершившего административное правонарушение, не считающееся грубым, от административного наказания с объявлением ему устного замечания, а также возможность освобождения от административной ответственности несовершеннолетнего в случае, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем воспитания (например, передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо под надзор в образовательные организации).

Как отметили в Минюсте, это позволит повысить эффективность профилактики и предупреждения совершения несовершеннолетними административных правонарушений.