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Минюст предложил вести дела об административных правонарушениях в цифровом формате

Также предусмотрена возможность доставки уведомлений участникам производства по делу об административном правонарушении с использованием портала госуслуг, а также в личный кабинет участника судебного процесса

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции России предлагает вести разбирательства по делам об административных правонарушениях в электронном виде. Об этом сообщили в Минюсте России.

"Проект Процессуального КоАП направлен на перевод документооборота при производстве по делам об административных правонарушениях в цифровой формат", - сказали в Минюсте. В нем предлагается определить порядок использования электронных документов, возможность подачи заявлений, ходатайств, жалоб в форме электронного документа посредством заполнения соответствующей формы на официальном сайте органа административной юрисдикции в интернете, а также с использованием Единого портала госуслуг или через личный кабинет участника судебного процесса.

"Кроме того, предусмотрена возможность направления и доставки извещений (уведомлений) участникам производства по делу об административном правонарушении с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также в личный кабинет участника судебного процесса", - отметили в Минюсте, подчеркнув, что эти новеллы "направлены на повышение оперативности информирования участников производства по делам об административных правонарушениях, о совершаемых в отношении них процессуальных действиях и выносимых решениях".

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