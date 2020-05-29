Глава Калмыкии объявил 5 июня выходным днем по случаю Дня рождения Будды Шакьямуни

ЭЛИСТА, 29 мая. /ТАСС/. День рождения основателя буддизма Будды Шакьямуни, который в этом году будут отмечать 5 июня, объявлен выходным днем в Калмыкии. Соответствующий указ в пятницу подписал глава республики Бату Хасиков.

"Глава Калмыкии Бату Хасиков сегодня подписал указ, согласно которому 5 июня 2020 года, День рождения Будды Шакьямуни, объявлен днем национального праздника. Этот день будет в республике выходным", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

По информации пресс-службы центрального хурула (храма) Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни", в республике с 23 мая начался священный для калмыков месяц ур сар, который продлится до 21 июня. Этот период связывают с обновлением природы, переходом с весенних пастбищ на летние. Также в Калмыкии в эти дни соблюдают пост: не употребляют в пищу мясо, рыбу, яйца, берут на себя обеты. Буддисты верят, все благие действия, совершенные в этот месяц, увеличиваются в тысячи и миллионы раз.

"Основные торжества приходятся на пятнадцатый лунный день этого месяца, в текущем году это 5 июня - 15 лунный день месяца овцы. Согласно традиции, в этот день в разное время Будда Шакьямуни совершил три великих деяния: родился, достиг Просветления и ушел в Паринирвану. Поэтому для буддистов это тройной праздник", - пояснили в хуруле.

23 мая, в первый день священного буддийского месяца, почетный представитель Его Святейшества Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче по просьбе верующих в режиме онлайн даровал наставления по основам буддийской практики, а также разъяснил обеты прибежища, обеты трезвости, уточнили в хуруле.

Режим самоизоляции в Калмыкии продлен до 7 июня включительно, праздник калмыки будут отмечать в семьях. Из-за коронавируса в священный месяц ур сар в этом году отменены визиты в республику выдающихся буддийских учителей современности, дарующих учения и принимающих участие в различных торжественных мероприятиях. Праздничные концерты, посвященные месяцу ур сар, также не состоятся, добавил представитель храма.