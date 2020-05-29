Предприятия ЦФО начали установку спецоборудования для защиты сотрудников от коронавируса

Из-за ежедневного роста числа зараженных коронавирусной инфекцией, в регионах ЦФО до середины июня продлили режимы повышенной готовности и всеобщей самоизоляции, но разрешили работу нескольким промышленным предприятиям и заводам. Организациям рекомендуют несколько раз в день измерять температуру у сотрудников, обеспечивать их антисептиками для обработки рук, регулярно проводить влажную уборку помещений, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5-2 м.

Миллионы на тепловизоры

"На Курской АЭС ввели в работу систему тепловизионного контроля, которая в автоматическом режиме фиксирует температуру тела персонала и работников подрядных организаций на входе в предприятие. Специальные устройства дистанционно в реальном времени визуализируют тепловые поля, регистрируют и передают на хранение на компьютер. На приобретение тепловизионной системы Курская АЭС выделила 12 млн рублей", - рассказал начальник управления капитального строительства Курской АЭС Андрей Ошарин.

Ярославский нефтеперерабатывающий завод ("Славнефть-ЯНОС"), предприятие непрерывного цикла, также установил тепловизоры для массового бесконтактного измерения температуры сотрудников. Закупили тепловизоры и в концерне "Созвездие" госкорпорации "Ростех" в Воронеже, где создают высокотехнологичные интеллектуальные системы управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники для Вооруженных Сил, МВД, ФСБ и других спецформирований. В Калужской области Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) также не остановило в период пандемии коронавируса свои цеха, так как выполняет гособоронзаказ для нужд космоса. Как рассказал начальник штаба по профилактике коронавирусной инфекции на предприятии Борис Тхоржевский, на заводе выполняется весь комплекс мер для борьбы с коронавирусом, от измерения температуры работников до дезинфекции цехов и всех поверхностей.

Открыть дверь локтем

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк" нашли и свои, дополнительные, способы защиты от коронавирусной инфекции. Как рассказал ТАСС Франческо Дженнаро, гендиректор входящей в ОЭЗ "Липецк" компании "Сест-Люве", в офисе и на промышленной площадке многие поверхности покрыли медными пластинами. "Мы работаем с медными трубами - как известно и доказано учеными, медь в течение 4-7 часов убивает любой вирус, поэтому мы все ручки в дверях покрыли медными пластинами. Также все кнопки в пропускной системе, все рычаги на производстве, в туалетах, все выключатели мы тоже покрыли медными пластинами для защиты от коронавируса", - рассказал гендиректор предприятия, выпускающего теплообменники, конденсаторы и испарители.

На предприятии Bekaert, которое в ОЭЗ "Липецк" выпускает металлический корд для армирования шин и стальную фибру для строительства, отказались от открывания дверей пальцами. Во словам представителя предприятия Ирины Щедриной, на 3D-принтере распечатали специальные накладки для всех дверных ручек, чтобы их можно было открывать локтем. А на заводе "Алтаир", так же резидента ОЭЗ "Липецк", в мае начали выпуск аппаратов для обеззараживания воздуха, которые очень востребованы в пандемию коронавируса.

"Арсенал" против коронавируса

В Туле временный госпиталь на 208 коек развернули в манеже Центрального стадиона "Арсенал" в Туле. Это первый в регионе объект не из сферы здравоохранения, который переоборудован для пациентов, которых переведут на долечивание из госпиталей города, и для тех жителей, у которых нет возможности лечиться на самоизоляции дома. "Благодаря поддержке губернатора, слаженной работе медучреждений и подрядчиков мы продолжаем планомерно наращивать коечный фонд. Сейчас в регионе готовы 1 922 койки, в стационарах проходят лечение 1 430 пациентов, 1 июня к приему больных будут готовы 208 коек госпиталя в манеже стадиона", - процитировала пресс-служба правительства Тульской области главу облминздрава Алексея Эрка.

По данным пресс-службы правительства Ярославской области, в регионе ожидают помощь от Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Фонд направил 20 тыс. комплектов защиты для медиков, работающих с заразившимися коронавирусной инфекцией, и деньги для людей, из-за пандемии коронавируса оказавшихся в трудном положении. "Несмотря на то, что в регионе создается месячный запас средств индивидуальной защиты, потребность в них по-прежнему большая. И мы благодарны всем, кто нас поддерживает", - процитировала пресс-служба зампредседателя правительства региона Анатолия Гулина.

Такую же помощь от Фонда Тимченко в ближайшее время получат и в Тамбовской области. Благодаря ей ресурсный центр поддержки НКО и общественных инициатив "Юридический центр "Гарант" запустит программу адресной социальной помощи малообеспеченным людям. Им выдадут комплекты индивидуальной защиты, продуктовые наборы и бесплатно предоставят консультации юристов и психологов.