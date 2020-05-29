Следующий этап смягчения режима в Петербурге коснется объектов торговли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Следующим этапом смягчения введенного из-за коронавируса ограничительного режима в Санкт-Петербурге могут стать послабления для работы торговых объектов, а также разрешение на занятия спортом на улице. При этом открытие городских парков пока еще не планируется, сообщил в пятницу вице-губернатор города Евгений Елин.

"Следующим шагом, если мы направление на снижение заболевания сохраним, что мы будем разрешать, это уличный спорт. На втором этапе планируем ряд послаблений с открытием торговли, с открытием целого ряда организаций, парки это, скорее, не второй, а третий этап", - рассказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Ранее городские власти объявили, что с 1 по 14 июня начнут смягчать принятые ранее ограничения. В частности, обязательное соблюдение самоизоляции для людей старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Обязательное использование масок и перчаток на улицах также будет носить характер рекомендации. Посещение кладбищ будет разрешено при условии использования средств индивидуальной защиты.

"Коэффициент распространения [коронавирусной инфекции] падает, мы все-таки считаем, что пик прошли, количество коек у нас свободных растет, мы очень активно готовимся к тому, чтобы еще целый ряд послаблений делать", - добавил вице-губернатор.

В региональном управлении Роспотребнадзора считают, что эпидемиологическая ситуация в городе пока напряженная. "На сегодняшний день мы пока не можем говорить, что мы можем перейти на первый этап [снятия ограничений]. На сегодняшний день у нас свободно 38,9% [коек]. Свободно должно быть не менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках", - рассказала в эфире заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Ирина Катаева.

По последним данным, в Петербурге выявили 15 215 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 5 113 человек, умерли 178.