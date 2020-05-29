Власти Коми проведут конкурс среди частных детских садов, чтобы решить проблему с очередью

ТАСС, 29 мая. Власти Республики Коми проведут конкурс среди частных детских садов и предоставят победителям субсидию из регионального бюджета, это позволит частично решить проблему с обеспечением местами в садиках детей в возрасте до 3 лет. Об этом сообщил в пятницу врио главы Коми Владимир Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона во "Вконтакте".

"С 1 июня в республике начнется конкурсный отбор проектов по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Победители конкурсного отбора - это частные дошкольные организации и индивидуальные предприниматели. Они получат субсидии из республиканского бюджета на реализацию образовательных программ. На грантовую поддержку частных детских садов в бюджете республики выделено 17,5 млн рублей. Это позволит создать дополнительно уже в этом году 142 места", - сказал Уйба.

В 2019 году представители правительства Республики Коми сообщали ТАСС, что планируют полностью решить вопрос с очередью в детские сады к 2021 году. Запланировано построить, выкупить или переоборудовать помещения на 1 тыс. мест. На данный момент в регионе полностью местами обеспечены дети от 3 до 7 лет, а малыши до 3 лет обеспечены на 98%. Около 1 тыс. детей ожидают место в дошкольном учреждении.

В пятничном видеообращении Уйба также рассказал, что несколько молодых жителей республики стали победителями всероссийского конкурса молодежных авторских проектов. "Проекты направлены на социально-экономическое развитие российских территорий. Разработка Зои Морозовой, специальное защитное покрытие с повышенной стойкостью к коррозии и устойчивостью к обледенению может быть использована в условиях Крайнего Севера и Арктического шельфа. Разработка уже успешно прошла лабораторные испытания и готовится к внедрению в жизнь", - уточнил Уйба.