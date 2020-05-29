Число умерших в Подмосковье в апреле на тысячу превысило данные прошлых лет

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Количество умерших в Подмосковье в апреле на тысячу превысило показатели предыдущих лет. Об этом сообщил в пятницу глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала " Россия-24" , отметив, что смертность от коронавируса в Подмосковье в мае превысит данные апреля.

"Каждое утро и каждый вечер заканчиваются тем, что мы сравниваем таблицы по смертности. Если в марте мы видели показатели на уровне 2018-2019 года, то в апреле дополнительная тысяча общих смертей", - сказал Воробьев.

Он отметил, что специалисты анализируют статистику и выясняют причины смерти, особенно, когда дело касается тех, кто был заражен коронавирусом или с подозрением на него. Эти исследования позволяют усовершенствовать протоколы лечения - как и где, какое лекарство действует. "Май месяц не будет легче. Он будет еще сложнее, так как уже был пик пандемии, а значит, к сожалению, и смертность вырастет", - добавил губернатор.

При этом Воробьев отметил, что система здравоохранения региона справляется. "Врачи, спасибо им огромное, "пашут" день и ночь, бьются за каждого тяжелого пациента. И показатели у нас на достойном уровне", - добавил глава Московской области.

Подмосковье находится на втором месте в стране после Москвы по числу заразившихся. В регионе, по последним данным, всего выявлено 37 503 случая, из них 773 - за последние сутки. Выздоровели в регионе 7 333 человека, 400 умерли.