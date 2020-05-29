Мариинский театр покажет в День защиты детей концерт детского хора РФ из тысячи голосов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Мариинский театр в Международный день защиты детей покажет большую программу, центром которой станет онлайн-концерт Детского хора России из тысячи голосов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба театра.

"К Международному дню защиты детей Мариинский театр подготовил показ концерта Детского хора России под управлением Валерия Гергиева и несколько интерактивных онлайн-проектов. 1 июня в 19:00 в эфире mariinsky.tv будет представлен беспрецедентный концерт, в котором приняла участие тысяча детей из 83 регионов России. Первое совместное выступление Детского хора в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра состоялось и было записано в 2014 году", - говорится в сообщении.

В программу вошли произведения из детского хорового репертуара Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Георгия Свиридова, хоровые обработки песен Александры Пахмутовой, Исаака Дунаевского, Дмитрия Кабалевского, Валерия Гаврилина, русских и украинских народных песен.

Создание Детского хора России стало одним из масштабных проектов Всероссийского хорового общества под председательством Валерия Гергиева. Трансляция концерта будет доступна в течение суток на mariinsky.tv, в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассники" и Facebook, а также на YouTube-канале Мариинского театра.

Этому же празднику посвящен конкурс "Сам себе Мариинский", проходящий в социальных сетях театра. Участникам было предложено воспроизвести у себя дома одну из сцен оперного или балетного спектакля из репертуара для юных зрителей, например, танец маленьких лебедей из "Лебединого озера" или сцену из оперы "История Кая и Герды" Сергея Баневича. Самые интересные фотографии будут опубликованы в социальных сетях театра с объявлением победителей.

На сайте Мариинского к 1 июня будут представлены также рисунки учеников "Академии юных театралов", созданные в течение нынешнего сезона. Зрителям предстоит угадать, что за спектакли получили то или иное художественное воплощение, подсказанное детской фантазией. Лучшие работы будут использованы в оформлении программок проекта.