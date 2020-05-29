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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 7 июня

В общественных местах продолжает действовать масочный режим

САМАРА, 29 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции для всех граждан в Самарской области, установленный из-за угрозы распространения коронавируса, продлен до 7 июня. Об этом говорится в сообщении регионального правительства, распространенном в пятницу.

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"Решением регионального оперативного штаба в Самарской области режим ограничений продлен еще на неделю, до 7 июня включительно", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции действует в регионе с 30 марта. В общественных местах действует масочный режим. При этом разрешено совершать прогулки и заниматься спортом на улице в количестве не более двух человек при соблюдении безопасной дистанции. Открыты для посещения парки и скверы, но не работают аттракционы.

В Самарской области выявлено 2 485 случаев заражения коронавирусом, в том числе 48 - в пятницу. Выздоровели 948 человек, умерли 20 человек.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
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