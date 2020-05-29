Аэропорт Внуково принял рекомендованные меры по санбезопасности пассажиров

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Транспортный комплекс Москвы и аэропорт "Внуково" принимают меры, чтобы обезопасить пассажиров в условиях распространения коронавирусной инфекции. Напоминания о необходимости соблюдения социальной дистанции звучат в аудиообращениях, на полу в терминалах аэропорта нанесена разметка, сказали ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Мы совместно с коллегами из "Внуково" принимаем все меры, чтобы пассажиры могли обезопасить себя и окружающих во время поездок. Аудиообращения, а также указатели напомнят о необходимости соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 м. Чтобы пассажирам было проще ориентироваться, на полу нанесена специальная разметка", - рассказали в пресс-службе.

В аэропорту в круглосуточном режиме дежурят бригады медицинской службы аэропорта, а также специалисты Роспотребнадзора и МЧС. При необходимости средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) можно приобрести в аэровокзальном комплексе. Кроме того, все точки питания работают только "на вынос".

"Усиленный режим пропуска пассажиров с 1 июня 2020 года, как и прежде, предусматривает вход в терминал "А" только при предъявлении бумажной или электронной маршрутной квитанции или посадочного талона, однако теперь снимаются ограничения на допуск в аэровокзальный комплекс граждан, провожающих и встречающих пассажиров", - сказали в департаменте.

Также в пресс-службе пояснили, что войти в терминал также можно и с целью бронирования или покупки билетов, посещения офисов авиакомпаний. "По-прежнему приоритетом для входа в терминал будут пользоваться маломобильные группы пассажиров и сопровождающие их люди. Проход остальных граждан будет запрещен. Просим пассажиров ответственно и с пониманием отнестись ко всем требованиям - это очень важно сегодня", - заключили в пресс-службе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек, умерли 4 374. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.