Более 10 муниципальных загородных лагерей в Казани примут детей с 1 июля

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Открытие 11 муниципальных загородных лагерей для детей в Казани запланировано на начало июля. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэрии города.

"В Казани с 1 июля примут детей 11 муниципальных загородных лагерей. Всего в течение года в казанских лагерях, в том числе пришкольных, запланирован отдых более 40 тыс. детей", - говорится в сообщении.

Продажа путевок начнется с 1 июня. Путевки в загородные лагеря 1 065 детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предоставят бесплатно. Из-за распространения коронавирусной инфекции в лагерях планируется усилить меры профилактики, уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств будет проводиться на менее двух раз в день.

"В каждом помещении установят бактерицидные лампы и дозаторы с антисептическими растворами. Также дважды в день запланировано измерение температуры у детей и персонала. Сотрудники лагеря будут проживать на его территории без выезда на протяжении всей смены. Все мероприятия будут проводиться только педагогическим персоналом лагеря без привлечения иных лиц. Посещения родителями ограничат", - сообщили в пресс-службе.

Планируется, что пришкольные лагеря начнут работу с 3 августа, смены также проведут в соответствии с рекомендациями управления Роспотребнадзора по Татарстану. Для детей, которые не смогут попасть в летние лагеря, разработали программу из пяти бесплатных онлайн-смен, рассчитанных на пять дней. Ежедневно в течение трех часов в прямом эфире вожатые будут проводить тренинги и мастер-классы, творческие мероприятия, интеллектуальные викторины и квесты.