Беглов: Петербург еще не вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

"Мы увеличили в несколько раз коечный фонд для среднетяжелых и тяжелых больных. Сегодня в нашем распоряжении более 10 тысяч коек, что практически в два раза превышает требования Минздрава. Но этого все равно недостаточно, потому что сегодня число заболевших превышает число выздоровевших. Пока эта тенденция сохраняется, мы еще не вышли на плато", - цитирует слова Беглова его пресс-служба.

Беглов призвал жителей города соблюдать режим самоизоляции и пользоваться средствами индивидуальной защиты, чтобы обезопасить жизнь и здоровье своих родных, близких и всех окружающих.

В Петербурге выявили 15 215 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели 5 113 человек, умерли 178.