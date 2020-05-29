Власти НАО намерены обратиться в Минприроды с просьбой отменить ограничения на охоту

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ограничение территории, где можно законно охотиться на водоплавающую дичь, которое планирует ввести Минприроды РФ, нарушит уклад жизни народов Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в пятницу сообщил врио губернатора НАО Юрий Бездудный, добавив, что он направил предложение в Минприроды РФ об отмене такого запрета.

Ранее Министерство природных ресурсов РФ издало проект изменений в правила охоты, по которым предполагается запретить охоту на водоплавающую дичь в 15-километровой зоне от берега моря вглубь материка. В эту зону попадают прибрежные населенные пункты как Архангельской области, так и НАО, для жителей которых эта охота не развлечение, а средство добычи пропитания.

"Этот запрет не отвечает принципам равноправия и ущемляет права охотников-любителей. Если новые правила вступят в силу в такой редакции, тысячи законопослушных охотников округа лишатся промысла или вынужденно станут браконьерами", - сообщил Бездудный.

Он отметил, что для защиты интересов жителей НАО он обратился в Минприроды России с предложением убрать из проекта спорную норму. Также в письме указано на необходимость увеличения срока весенней охоты на территориях Арктической зоны до 16 дней.