Голикова: в апреле в РФ умерли 1 675 человек от причин, прямо связанных с коронавирусом

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти России оценивают общее число смертей, прямо связанных с коронавирусной инфекцией, по итогам апреля в 1 675. В 1 136 из этих случаев коронавирус был подтвержден тестом, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Также она выделила отдельную группу из 1038 смертей, часть из которых могла быть косвенно связана с заражением.

По ее словам, специалисты определили группу умерших, у которых тест на коронавирус дал положительный результат, а причиной смерти точно стала коронавирусная инфекция. В другую группу вошли случаи, когда вирус определен не был, но на него указывала клиническая картина.

"И эти две группы мы объединили в одну <...>. Количество таких смертей за апрель составляет 1 675 по РФ, из которых 1 136 - там, где COVID 100% подтвержден", - пояснила вице-премьер. Она подчеркнула, что информация по второй группе может меняться по мере поступления данных от патологоанатомов.

"Третья группа связана с иными причинами смерти. По сути, это те заболевания, которыми человек страдал в процессе своей жизни, но у этих людей был выявлен положительный тест на коронавирус. <...> Третья группа на сегодняшний день оценивается в 1 038 случаев", - сказала Голикова. По ее словам, часть этих смертей косвенно связана с заражением.

Зампред правительства, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сразу оговорилась, что полных данных о смертности в апреле у властей пока нет. Это связано с тем, что не во всех регионах из-за режима нерабочих дней успели собрать и обработать информацию.

По данным оперативного штаба, которые публиковались в апреле, в России из-за коронавируса умерли 1 135 человек. Таким образом, условный уровень смертности, по подсчетам ТАСС, составил по итогам прошлого месяца 1,02%. Если рассчитывать показатель исходя из того, что вызванных коронавирусом смертей было 1 675, он составит 1,51%. Если же включать в статистику смерти инфицированных пациентов, не связанные напрямую с коронавирусом, как это сделали ранее на этой неделе московские власти, условный уровень смертности по итогам апреля достигнет 2,4%.