Режим самоизоляции сохранится для жителей Ярославской области старше 65 лет

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Ярославской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 15 июня, он носит рекомендательный характер. Также до 15 июня в области не будут работать развлекательные учреждения, гостиницы и турбазы, написал на своей странице в Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.

"Запрет на проведение досуговых мероприятий, посещение развлекательных учреждений, бронирование мест, прием клиентов и размещение их в гостиницах, турбазах, домах отдыха, пансионатах продлевается по 15 июня. До этой же даты рекомендуем жителям старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции", - написал глава региона.

Он также сообщил, что делать новые послабления преждевременно, поэтому предприятия региона будут работать в существующем режиме до 7 июня. "Единственное, что изменится - будет расширен перечень социально значимых услуг, оказываемых населению и организациям. Начнется выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, будут приниматься уведомления об окончании строительства или реконструкции частного или садового дома, назначаться единовременные выплаты к началу учебного года", - добавил Миронов.

Ранее в Ярославской области были введены рекомендательные меры самоизоляции, для граждан старше 65 лет они носили обязательный характер. С 16 мая в регионе действует обязательный масочный режим. Закрыты кафе и рестораны, учреждения сферы развлечений, учреждения культуры, непродовольственные магазины и торговые центры.

В Ярославской области за сутки выявлено 84 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 2 976. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 698 человек, умерли 14.