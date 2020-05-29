В Чечне выздоровела 100-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 29 мая. /ТАСС/. Долгожительница из Урус-Мартановского района Чечни переболела коронавирусной инфекцией и выписалась с выздоровлением из больницы. Об этом рассказал в пятницу глава региона Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram на странице министра здравоохранения региона.

"Я разговаривал с врачами, они говорят, что возраст уже не имеет значения, также и с сопутствующими болезнями люди выздоравливают. В Урус-Мартановском районе женщина в возрасте почти сто лет выздоровела и выписалась после этой болезни", - заявил Кадыров.

По мнению Кадырова, чеченские врачи научились бороться с коронавирусом и спасают больных с самыми сложными случаями.

"Наши врачи спасли человека, у которого трижды была остановка сердца, он сейчас находится дома. У нас главы районов тоже болеют, пять начальников милиции заболели, хорошо, что они на ногах перенесли болезнь", - рассказал Кадыров.

В Чечне зарегистрировано 1 192 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, 787 человек выздоровели, 13 умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика достигла пика по заражению коронавирусом.