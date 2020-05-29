В Рязанской области с 1 июня начнут снимать ограничения, введенные на период пандемии

ТАСС, 29 мая. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о снятии с 1 июня некоторых ограничений, введенных в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба правительства Рязанской области.

"Распоряжением губернатора в Рязанской области с 1 июня снимается ряд ограничений. Николай Любимов подписал распоряжение, на основании которого вносятся изменения в перечень ограничительных мер, принятых в регионе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, с 1 июня откроются магазины непродовольственных товаров, разрешается торговля в нестационарных торговых объектах, а также продажа на рынках изделий из текстиля, одежды, обуви и других товаров. "Парикмахерским и салонам красоты предоставляется возможность возобновить работу в части маникюрных и педикюрных услуг. Плановый прием пациентов в поликлиниках будет вестись по предварительной записи, строго по времени, указанному в талоне. Кроме того, разрешаются занятия спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых спортивных сооружениях с соблюдением определенных условий", - отметили в пресс-службе.

В местах массовых скоплений людей, на транспорте, в крытых торговых помещениях сохраняется масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.

За последние сутки в Рязанской области выявлено 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число заражений выросло до 3 358. Из числа заразившихся 894 человека выздоровели, 7 умерли. В регионе с 17 марта введен режим повышенной готовности, с конца марта - режим всеобщей самоизоляции, с 13 мая - всеобщий масочный режим.