Жителей Москвы предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. В Москве появились мошенники, которые под видом сотрудников Роспотребнадзора и органов внутренних дел ходят по квартирам жителей города и угрожают штрафами. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"Управление Роспотребнадзора по Москве информирует о новых видах мошеннических действий. В последнее время в управление Роспотребнадзора по Москве поступает большое количество телефонных звонков от жителей города с жалобами на действия неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора и органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

Мошенники, одетые в защитные комбинезоны, заходят в квартиру, заставляют жителей показать документы, фотографируют с ним и просят предъявить постановление или предписание управления об изоляции, если таковые имеются. Свои действия лжеспециалисты объясняют осуществлением контрольных мероприятий по соблюдению режима самоизоляции. Общение с гражданами происходит в агрессивной форме и с угрозами наложения штрафных санкций.

Как подчеркивается в материале, сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве не ходят по квартирам с проверкой соблюдения режима самоизоляции.

"Если вы столкнулись с подобными мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем вам обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности, а также направить информацию в управление Роспотребнадзора по Москве путем заполнения специальной электронной формы "Прием обращений граждан", размещенной на официальном сайте управления. Для оперативного ответа можно указать контактный телефон", - добавляется в материале.