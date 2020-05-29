Роспотребнадзор исключил возможность занижения статистики по коронавирусу в КЧР

ЧЕРКЕССК, 29 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии (КЧР) опровергло появившиеся в СМИ сообщения об искажении статистики по зараженным коронавирусом.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал сообщение о том, что в КЧР данные о заразившихся коронавирусом занижены не менее чем в три раза. При количестве инфицированных в 2,8 тыс. человек в официальной статистике говорится о 800 пациентах.

"Заявления о занижении данных не соответствуют действительности. Вся имеющаяся статистика Роспотребнадзора носит открытый характер, по состоянию на 29 мая 2020 года вынесено более 2,9 тыс. постановлений об отстранении от работы, а также самоизоляции лиц, прибывших из-за рубежа, COVID-положительных и контактных с ними, о чем имеется официальная статистика Управления Роспотребнадзора по КЧР ", - сообщил ТАСС в пятницу руководитель управления Сергей Бескакотов.

Он обратил внимание, что происходит постоянный межведомственный обмен информацией о количестве зараженных, это подтверждает отсутствие скрытых статистических данных в системе Роспотребнадзора.

Бескакотов также отметил, что разница между предоставляемыми Роспотребнадзором и медучреждениями данными возможна из-за временного разрыва между получением лабораторного результата теста и экстренного извещения о случае заболевания из медицинской организации.