Трутнев поручил Минздраву РФ направить на Камчатку медиков для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 29 мая. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное число медицинских работников, чтобы покрыть потребность региона в кадрах для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба полпредства по итогам совещания Трутнева с главами субъектов.

Власти Камчатки ранее просили вице-премьера помочь с привлечением в регион дополнительного числа медработников для борьбы с коронавирусом. Трутнев поручал Минздраву РФ и Роспотребнадзору проанализировать численность медиков в камчатских больницах и доложить о принимаемых мерах.

"По итогам совещания Юрий Трутнев дал поручение Минздраву России направить в Камчатский край медицинский персонал для оказания медицинской помощи гражданам, заболевшим коронавирусной инфекцией, в соответствии с потребностью региона", - говорится в сообщении.

Врио главы края Владимир Солодов во время совещания также отметил, что со стороны Минобороны РФ выделены три врачебных бригады для камчатских больниц. Он добавил, что в регионе уже начали работать две бригады военных врачей, прибывшие из Хабаровска.

В 2019 году благодаря мерам, которые были направлены на реализацию кадровой политики в сфере здравоохранения, в Камчатский край были привлечены 146 медицинских специалистов. Несмотря на это, процент укомплектованности медицинскими кадрами в некоторых учреждениях края сейчас не превышает и 60%.

Режим полной самоизоляции на Камчатке ввели 1 апреля, он продлен до 11 июня. На полуострове зарегистрировано 759 случаев заражения коронавирусом. 345 человек выздоровели, девять пациентов умерли. Среднесуточный темп прироста числа зараженных - около 4%.