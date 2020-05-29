Трутнев поручил проанализировать ход создания соцобъектов по единой субсидии в ДФО

ТАСС, 29 мая. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил до 10 июня проанализировать риски того, что часть работ по строящимся в округе на федеральные средства социальным объектам будет не выполнена в срок, и предложить варианты перераспределения средств. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба полпредства по итогам совещания Трутнева с главами субъектов.

Регионам Дальнего Востока из федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия - средства на социальное развитие центров экономического роста. В ходе совещания глава Минвостокразвития Александр Козлов сообщил, что работы по некоторым соцобъектам ведутся с отставанием от графиков.

"Юрий Трутнев поручил до 10 июня Минвостокразвития России совместно с дальневосточными регионами провести анализ рисков реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста ДФО, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, и представить в установленном порядке в правительство РФ предложения по перераспределению финансирования", - говорится в сообщении.

По словам Трутнева, с учетом пандемии главы регионов должны обратить особое внимание на ход работ и по возможности не допустить срыва сроков. Он напомнил, что на них лежит личная ответственность за эффективное использование средств.

"Финансирование по единой субсидии предоставляется регионам сверх запланированного бюджета, вне целевых средств со стороны федеральных министерств и ведомств. Мы будем снимать финансирование с объектов, по которым идет отставание, и найдем, что с этими деньгами делать внутри ДФО", - подчеркнул вице-премьер.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост премьер-министра. В целом на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых живут 80% населения региона, или 6,6 млн человек. В рамках единой субсидии макрорегиону выделено 98,6 млрд рублей на 2018-2022 годы.