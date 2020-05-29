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Власти Махачкалы передали 200 противочумных халатов двум поликлиникам города

Халаты получили поликлиники №7 и №5

МАХАЧКАЛА, 29 мая, /ТАСС/. Власти Махачкалы передали медикам двух городских поликлиник 200 противочумных халатов, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации Кировского района Махачкалы со ссылкой на главу района Салиха Сагидова.

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"Мэр Махачкалы в рамках работы столичного оперштаба поручил выделить противочумные халаты в количестве 200 штук. Эти халаты сегодня мы передали столичным поликлиникам №7 и №5. Пожелал медработникам удачи, успехов и заверил, что районная администрация всегда рядом, и они могут рассчитывать на нашу помощь и поддержку", - приводит пресс-служба слова Сагидова.

Глава района отметил, что медицинские учреждения Махачкалы работают в усиленном режиме против распространения нового коронавируса.

В Дагестане по состоянию на 29 мая зарегистрировано 4 702 подтвержденных случая заражения (плюс 125 человек за сутки), 4 412 человек выздоровели. В регионе умер 201 человек с коронавирусом. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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