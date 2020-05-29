Ленобласть сохранит зоны по распространению заболеваемостью коронавирусом до 14 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области сохранят до 14 июня зонирование районов по уровню распространения заболеваемости новым коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации правительства.

"Постановлением регионального правительства ограничительные меры с разделением по зонам сохраняются до 14 июня. Распределение районов по зонам будет сохранено. Единственное изменение - переход", - сказано в сообщении.

Правительство Ленинградской области ранее поделило районы региона на три зоны - "красную", "желтую" и "зеленую", - в каждой из которых ослабление режима ограничительных мер осуществляется в разной степени, в зависимости от преобладающей в них эпидемиологической обстановки. С 1 июня распределение районов будет выглядеть следующим образом: в первой ("красной") зоне - Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы; во второй ("желтой") зоне - Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Волосовский, Киришский районы и Сосновый Бор; в третьей ("зеленой") зоне - Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский районы.

Новым постановлением снимается запрет на использование примерочных кабин в части торговли непродовольственными товарами вне торговых центров и торговых комплексов в первой и второй зоне. Запрет на торговлю парфюмерией и косметикой в первой зоне сохраняется. Маски при посещении торговых объектов обязательны на территории всех районов.

В первой и второй зоне разрешается продажа на ярмарках не только продуктов питания, но и изделий народных художественных промыслов и ремесел, саженцев деревьев и кустарников, рассады цветочных культур и овощей. В третьей зоне деятельность ярмарок по-прежнему разрешена без ограничений в ассортименте. В торговых центрах "красной" и "желтой" зоны вне зависимости от их площади снимается запрет на использование примерочных кабин. При этом в первой зоне по-прежнему запрещена торговля косметикой и парфюмерией.

Работа образовательных учреждений и МФЦ

С 1 июня в первой зоне разрешена деятельность организаций дополнительного образования исключительно в части проведения индивидуальных занятий с обязательным использованием масок, во второй допускаются парные занятия, в третьей - группы до 12 человек. Спорт на открытом воздухе разрешен в "красной" зоне в части проведения индивидуальных (парных) тренировок, в "желтой" - групповых тренировок до 15 человек, в "зеленой" - до 30 человек. Использование раздевалок запрещено на всей территории области.

Работа многофункциональных центров Ленинградской области также будет изменена. В первой и второй зоне МФЦ будут, как и прежде, вести прием посетителей по предварительной записи и по ограниченному перечню услуг. В третьей зоне центры "Мои документы" будут предоставлять полный перечень услуг, но также по предварительной записи. Использование масок обязательно в МФЦ всех районов.

Всего в Ленобласти за время пандемии заразились коронавирусом 2 713 человек, при этом 51% уже выздоровели. Умерли 11 человек.