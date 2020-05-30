Онкоцентр Мордовии приостановил госпитализацию пациентов из-за выявления коронавируса

ТАСС, 30 мая. Крупнейший в Мордовии онкологический центр до 7 июня приостановил плановую госпитализацию в хирургическое отделение из-за выявления коронавируса среди медперсонала. Консультативная поликлиника и диагностическая служба диспансера, находящиеся в том же здании, продолжают работать, сообщили журналистам в оперштабе региона.

"Среди медицинского персонала Республиканского онкологического диспансера выявлено несколько случаев заражения вирусной пневмонией, а также три случая заболевания коронавирусной инфекцией. В целях предотвращения распространения внутрибольничной инфекции как среди сотрудников диспансера, так и пациентов, и учитывая низкую иммунную защиту у онкологических больных, принято решение приостановить плановую госпитализацию на хирургическое лечение до 7 июня", - сказано в сообщении.

На 5-6 июня запланирована заключительная дезинфекция всех помещений диспансера, с 8 июня плановая госпитализация на все виды лечения возобновится в прежнем режиме.

"Химиотерапевтическое лечение онкологических больных продолжается как в условиях дневного стационара, так и в отделении противоопухолевой лекарственной терапии в соответствии со всеми сроками лечения", - добавили в оперштабе.

В России зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек, умерли 4 374. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.