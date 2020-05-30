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Пандемия коронавируса нового типа

Пенс: в 42 штатах США менее 10% тестируемых на коронавирус оказываются заразившимися

По словам вице-президента США, в стране наблюдается сокращение числа новых случаев заболевших COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Менее 10% тестируемых на коронавирус в большинстве штатов США оказываются заразившимися. Об этом сообщил в пятницу вице-президент США Майкл Пенс на круглом столе по вопросам поддержки малого бизнеса в Атланте (штат Джорджия). Транскрипт его высказываний распространила пресс-служба Белого дома.

"Нам еще многого предстоит добиться, но наметившиеся тенденции внушают оптимизм, - заявил Пенс. - Мы наблюдаем сокращение числа новых случаев заражения коронавирусом". "В 42 штатах расширилась программа тестирования населения, однако число выявленных случаев составляет менее 10% [по итогам ежедневного тестирования], - продолжал он. - Более чем в 20 штатах новые случаи заражения [по итогам ежедневного тестирования] составляют менее 5%".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,73 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 102,3 тыс. человек, в том числе 29,5 тыс. в штате Нью-Йорк, 11,6 тыс. в штате Нью-Джерси, 6,6 тыс. в штате Массачусетс, 5,4 тыс. в штате Пенсильвания и 5,3 тыс. в штате Мичиган.

Теги
СШАПенс, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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