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Трамп: запрет на въезд в США лицам, посещавшим Бразилию, снимут при первой возможности

Как ранее пояснили в Белом доме, запрет не касается лиц, постоянно проживающих в США на законных основаниях

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Власти США при первой возможности снимут запрет на въезд в Соединенные Штаты иностранцам, которые посещали Бразилию в течение последних 14 дней. Об этом сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп во время встречи с руководством американских компаний в Белом доме.

Его спросили, когда будут сняты ограничения, которые вступили в силу 27 мая. "Я бы хотел снять запрет при первой же возможности", - ответил Трамп, который попросил задававшую вопрос журналистку снять маску, чтобы лучше ее расслышать.

"Президент Бразилии [Жаир Болсонару] - мой друг, и он очень много работает <...> У них очень тяжелые времена", - добавил американский лидер.

Как ранее пояснили в Белом доме, запрет не касается лиц, постоянно проживающих в США на законных основаниях. Иностранные специалисты, прибывающие по приглашению американского правительства для борьбы с коронавирусом, представители экипажей воздушных и морских судов также смогут въезжать в страну.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, в настоящее время занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных (438,2 тыс.), уступая только США (более 1,74 млн). Число летальных исходов от заболевания, вызываемого коронавирусом, в крупнейшем латиноамериканском государстве превышает 26,7 тыс.

Теги
БразилияСШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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