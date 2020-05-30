Сноудену из-за пандемии продлили вид на жительство в России до 15 июня

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения, в том числе в работе ведомств, внесли коррективы в продление срока вида на жительство в России бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Изгнание — это бесконечная пересадка". О чем Сноуден рассказал в своих мемуарах

У Сноудена срок действия ВНЖ истекал 30 апреля, все документы на его продление он подал еще в середине марта.

"Из-за введения ограничительных мер Сноудену, как и остальным обладателям ВНЖ, срок действия этого документа продлен автоматически до 15 июня, то есть, его вид на жительства остается действительным. Потом будет приниматься решение о продлении срока ВНЖ на три года по заявлению Сноудена в соответствии с действующим законодательством", - пояснил источник.

В свою очередь адвокат американца Анатолий Кучерена сообщил ТАСС, что пока все, в том числе и Сноуден, находятся дома и соблюдают режим самоизоляции. "Пока не закончится самоизоляция мы ничего не можем говорить, мы же сидим дома", - сказал он.

Ранее Кучерена сообщил, что Сноуден подал документы на продление вида на жительства в России еще на три года. При этом он отметил, что вопрос получения российского гражданства в настоящий момент не обсуждался.

В конце марта МВД приняло решение продлевать всем иностранцам, находящимся в России, срок пребывания в стране из-за распространения коронавируса, в том числе вид на жительство в случае истечения срока действия выданного им документа. Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова отмечала, что работодатель имеет право принимать на работу иностранного гражданина без разрешительных документов, такая мера доступна с 15 марта по 15 июня.