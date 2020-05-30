Число заражений коронавирусом на предприятии "Газпрома" в Кировской области выросло до 91

ТАСС, 30 мая. Количество выявленных случаев заражений коронавирусом на одном из предприятий ПАО "Газпром" в Малмыжском районе Кировской области увеличилось до 91. Об этом сообщается в субботу в официальном telegram-канале правительства региона.

Ранее сообщалось о введении карантина на предприятии и заражении более 30 человек.

"Рост случаев COVID-19 связан с обследованием контактных лиц и поступлением результатов их тестирования в очагах заражений. Так, увеличилось до 91 количество COVID-положительных в очаге на одном из предприятий ПАО "Газпром" в Малмыжском районе. Более 100 человек находятся на изоляции", - говорится в сообщении.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе зафиксировано 1629 случаев заражения, 950 человек выздоровели, 15 пациентов умерли.