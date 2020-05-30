Санатории в трети муниципалитетов Кубани возобновят работу с 1 июня

КРАСНОДАР, 30 мая. /ТАСС/. Санаторно-курортные организации в 15 из 44 муниципалитетов Краснодарского края смогут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии с 1 июня. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе администрации региона.

"С первого дня лета в соответствии с распоряжением Вениамина Кондратьева смогут принимать отдыхающих учреждения санаторно-курортного комплекса, которые имеют специальную лицензию на медицинскую деятельность. Таких организаций 201, они находятся на территории Сочи, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, а также Ейского, Мостовского, Темрюкского, Туапсинского, Апшеронского, Каневского, Белореченского, Лабинского и Славянского районов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что здравницы будут организованно доставлять прибывающих туристов, при этом отдых будет возможен только на их территории - пляжи, в том числе самих санаториев, и набережные будут оставаться закрытыми. Кроме того, напомнили в администрации, обязательным условием для приезда гостей станет справка об отсутствии коронавируса.

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов направляют на 14-дневную самоизоляцию.

В 2019 году в основном туристическом регионе страны, Краснодарском крае, было собрано 112,94 млн рублей курортного сбора, турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения — 71,3%. Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, его размер составляет 10 рублей с человека в сутки, средства направляют на благоустройство территорий в населенных пунктах, где он взимается.