В проекте КоАП предложено расширить статью за нарушения эпидемиологических правил

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях расширил статью за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предусмотрев ответственность за отказ от обязательной вакцинации и медосмотра.

Как следует из проекта КоАП, в нее добавлена часть четвертая, предусматривающая ответственность за "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан".

Санкция данной статьи предусматривает штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, для должностных лиц - от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или административный запрет деятельности на срок до 30 суток. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или административный запрет деятельности на срок до 30 суток.

Это правонарушение было включено еще в предыдущий проект нового КоАП, обсуждение которого проводилось с 30 января по 27 февраля. Сейчас на портале проектов нормативных правовых актов после доработки размещен для общественного обсуждения новый проект КоАП.

Действующая редакция ст. 6.3. КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") включает в себя три части, две из которых предусматривают, в том числе ответственность за нарушения обязательного режима самоизоляции и карантинных мероприятий. Они были введены в действие после начала пандемии коронавируса и предусмотрены также в проекте новой редакции КоАП.