Добровольцами для испытания вакцины от коронавируса не могут быть те, кто уже переболел

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Люди, которые уже переболели новой коронавирусной инфекцией, не могут принимать участие в клинических испытаниях вакцины против данного заболевания, сообщил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Окончательные группы добровольцев могут быть сформированы только за семь дней до непосредственно начала клинического исследования. <...>. Те, кто уже переболели коронавирусом, они не смогут быть добровольцами в рамках клинических исследований", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия-1" в субботу.