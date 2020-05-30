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Пандемия коронавируса нового типа
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Добровольцами для испытания вакцины от коронавируса не могут быть те, кто уже переболел

В центре "Вектор" уточнили, что окончательные группы добровольцев могут быть сформированы только за семь дней до непосредственно начала клинического исследования

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Люди, которые уже переболели новой коронавирусной инфекцией, не могут принимать участие в клинических испытаниях вакцины против данного заболевания, сообщил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Окончательные группы добровольцев могут быть сформированы только за семь дней до непосредственно начала клинического исследования. <...>. Те, кто уже переболели коронавирусом, они не смогут быть добровольцами в рамках клинических исследований", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия-1" в субботу.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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