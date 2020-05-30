В Параде Победе в Ростове-на-Дону примут участие более 3,4 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. Более 3,4 тыс. военнослужащих и представителей других силовых структур примут участие в военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Ростове-на-Дону 24 июня. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Более 2,3 тыс. военнослужащих Южного военного округа и более 1 тыс. представителей других силовых структур и ведомств примут участие в военном параде на Театральной площади города Ростова-на-Дону 24 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

По традиции возглавят пешую колонну рота барабанщиков Белокалитвинского Матвея Платова кадетского корпуса, вслед за кадетами пройдут сводные расчеты ЮВО, расчеты пограничников, росгвардейцев, полиции, МЧС, юнармейцы и кадеты. Всего в составе парадного расчета - 8 сводных батальонов.

Также в составе механизированной колонны военного парада будет задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе исторические образцы времен Великой Отечественной войны, такие как танк Т-34-85, БМ-13 "Катюша" и другие. В небе над городом пролетят 45 вертолетов и самолетов, стоящих на вооружении округа.

Подготовка к мероприятиям будет проводиться с соблюдением всех противоэпидемических мер.