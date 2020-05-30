В Киеве открылись торговые центры и отели после двухмесячного простоя

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) и отели Киева в субботу возобновили работу после того, как 17 марта были закрыты в связи с введением на Украине карантина по решению правительства, передает корреспондент ТАСС.

ТРЦ украинской столицы открылись для посетителей на основании решения, принятого 27 мая городской комиссией по чрезвычайным ситуациям. При этом в торговых центрах пока остаются закрытыми развлекательные зоны, а работа ТРЦ должна сопровождаться строгим соблюдением санитарно-эпидемических норм.

Посещать ТРЦ можно только при наличии маски на лице, контроль за соблюдением этого правила возложен на охрану торговых центров. В некоторых ТРЦ Киева на входе установлены специальные рамки, при проходе через которые у посетителей проверяют как наличие масок, так и температуру тела. Кроме того, на табло выводится информация о числе людей в ТРЦ: разрешено, чтобы на 10 квадратных метров площади приходилось не более одного человека. Люди с повышенной температурой не допускаются в торговые залы.

В ТРЦ также размещены надписи - чаще на полу - с предупреждением о том, что люди должны соблюдать дистанцию в полтора метра. На входе предлагаются антисептики и перчатки. В некоторых центрах все посетители должны пройти через специальную антибактериальную рамку. Утром в субботу не наблюдается оживления в столичных ТРЦ, людей, по сравнению с периодом до карантина, сравнительно немного. Это связано как с тем, что некоторые не знают об открытии магазинов, так и с плохой погодой - в Киеве с утра идет проливной дождь, многие столичные дороги оказалась подтопленными.

С сегодняшнего дня в Киеве по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям открылись также отели. Разрешение возобновить работу не коснулось лишь хостелов. Для отелей прописаны четкие требования, которых они должны придерживаться: проведение температурного скрининга для сотрудников и постояльцев, масочный режим вне номеров, правило одновременного пребывания в вестибюлях людей в расчете один человек на 10 квадратных метров. Рестораны в отелях пока могут работать исключительно навынос или в режиме обслуживания номеров.

Карантин на Украине

Решение правительства Украины о введении карантина было принято 17 марта. С того дня, кроме прочего, были закрыты ТРЦ и отели. С 11 мая кабмин начал первый этап ослабления карантинных мер, который включал и возможность возобновления работы ТРЦ. Однако на территории страны до 22 июня действует так называемый адаптивный карантин, при котором решения о снятии ограничений в регионе могут принимать местные власти, поэтому власти Киева разрешение на открытие торгово-развлекательных центров приняли позднее. 23 мая в столице Украины был запущен наземный общественный транспорт, метро возобновило работу 25 мая.

По данным Минздрава Уккраины, в Киеве зафиксировано 2 904 случая коронавируса, а за последние сутки выявлено 55 новых больных. В целом по стране за все время исследований зарегистрировано 23 204 зараженных коронавирусом.