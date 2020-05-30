Эксперт: разрыв Вашингтона с ВОЗ стал шагом на пути обострения между США и Китаем

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Решение американского президента Дональда Трампа полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) отражает курс США на продолжение конфронтации с Китаем. Такое мнение в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС высказал председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Это исполнение обещаний, изоляционизм. Трамп хотел из многих организаций выйти. Это следствие курса на ноябрьские выборы, когда он должен предъявить подтверждение своих предыдущих заявлений. Далеко не все ему удалось, - сказал он. - Через ВОЗ Трамп атакует Китай. Он его атакует по всем фронтам, это противостояние растет очень быстро. Первый контекст с ситуацией выхода США из ВОЗ - это контекст отношений с Китаем".

Кроме того, подчеркнул аналитик, разрыв с ВОЗ частично может отвлечь от обострившейся внутриполитической ситуации в США: "Мы видим, с какой охотой американское общество втянулось в конфликт [из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе], какое резкое обострение произошло. Мы видим, что демократы де-факто призывают к гражданскому сопротивлению Трампу".

"Очень многие в Америке протестуют из-за коронавируса. Количество смертей, конечно, зашкаливающее. Последствия ужасающие, и это заставляет Трампа метаться, действовать хаотически", - добавил Быстрицкий.

Важность ВОЗ

Как отметил собеседник агентства, потребность в ВОЗ "крайне велика, жизненно необходима", несмотря на то, что организация играет роль "скорее совещательно-консультационного органа".

"ВОЗ обобщает данные, там работают ученые, там очень много работает американцев. Но в основном коммуникации сейчас происходят на уровне правительств. Потому что главным субъектом современного мира стали государства. - указал эксперт. - ВОЗ дали слишком мало полномочий. В этой ситуации кооперация и умелые скоординированные действия разных стран могли бы сильно облегчить преодоление последствий эпидемии. Общая проблема с ВОЗ - взаимозависимость очень велика, а средств регулирования не хватает".

Возможный выход США из ВОЗ очень сильно подорвет ее не только финансово, но и "морально, организационно", считает Быстрицкий.

В таких условиях, по его мнению, появится вопрос, как американские граждане будут обеспечиваться утвержденными ВОЗ вакцинами. Также остается неясным, как другие страны будут взаимодействовать с США в условиях, когда Вашингтон может отказаться от выработанных в рамках ВОЗ рекомендаций.

"Шанс на возвращение в ВОЗ есть, потому что месяц, который им дал Трамп еще не истек, но реально это фактически все" - заключил аналитик.

О разрыве

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. 18 мая американский лидер опубликовал в своем "Твиттере" письмо, которое направил гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. В документе отмечалось, что США готовы дать организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В письме, в частности, указывалось, что ВОЗ следует дистанцироваться от властей Китая. Вашингтон заявлял, что в противном случае прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в организации.