Эксперт: зараженные коронавирусом домашние животные безопасны для людей

"Пути передачи нового коронавируса и степень их вероятности: воздушно-капельный - доказан. Через слизистые глаза и рта - весьма вероятен. <…> Через домашних животных- нет! И еще раз нет! Коронавирус у них быть может, а вот передаваться от них к человеку- нет", - написал Мясников в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что также маловероятна передача вируса через кровь и загрязненные поверхности - ручки тележек, пакеты, посылки, овощи и прочее. Также невозможно заражение через воду, систему вентиляции в жилых помещениях, кожу рук, при беременности и родах от матери к плоду.

Главврач также разъяснил, какие виды тестирования существуют в Москве. Он отметил, что ПЦР-тест проводят для выявления вируса. Вирус в носоглотке зараженного появляется примерно за неделю до появления симптомов и продолжает выделяться в среднем еще две недели после их начала.

"Анализ на антитела. Определяют не сам вирус, а "следы" его, антитела к нему. Появляются в среднем через 8-12 дней от начала симптомов. Различают антитела "острой фазы"- IgM и антитела "памяти" (поостерегусь говорить "иммунитета") - IgG. Первые (IgM) выявляются раньше и через четыре-шесть дней после их появления начинают снижаться и исчезают. <…> А вот вторая разновидность антител -IgG- появляются несколько позже антител "острой фазы". Они достигают максимума, потом начинают снижаться, но до конца так и не исчезают. Их наличие говорит о том, что вы уже перенесли болезнь и, возможно, имеете иммунитет против нее", - добавил Мясников.