В Саратове врачи начнут консультировать пациентов с подозрением на коронавирус онлайн

ТАСС, 30 мая. Саратовские врачи начнут проводить консультации для пациентов с подозрением на коронавирус с помощью онлайн-сервиса, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе региона.

"Министерство цифрового развития области совместно с региональным министерством здравоохранения в тестовом режиме провело внедрение сервиса удаленных консультаций пациентов с врачами на базе сервиса "МедОК Онлайн" в ГУЗ "Саратовская городская поликлиника № 2". Врачи терапевтических отделений во время первичного осмотра оповещали пациентов с подозрением на COVID-19 о новой возможности, раздавали инструкции по использованию сервиса. Аналогичная инструкция была размещена на сайте учреждения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в оперативном штабе, на сегодняшний день каждый четвертый пациент положительно отреагировал на предложение врачей. После полномасштабного внедрения сервиса пациентам будет необходимо через приложение запросить консультацию врача и назначить время. Консультация со специалистом будет проходить в режиме видеосвязи, ее средняя продолжительность составит 15 минут.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Саратовской области выявлено 2936 случаев заражения коронавирусом, 1118 человек выздоровели, 34 пациента умерли.