Любимова: сокращений музейных сотрудников в возрасте 60 лет и старше не планируется

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники российских музеев, которым 60 лет и больше, не будут сокращены в связи с ограничениями по работе, связанными с распространением коронавируса. Об этом заявила в субботу министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ .

Ранее Любимова сообщила, что после открытия учреждений культуры возможны ограничения по работе для сотрудников старше 65 лет, в частности, для гардеробщиков и смотрителей в залах, которые находятся в зоне риска из-за опасности заражения новым коронавирусом.

"Никто не собирается увольнять пожилых людей. То, о чем мы говорили - мы говорили, что если в регионе будут действовать определенные временные запреты - действительно, людям старшего поколения придется какое-то время еще побыть дома. Поэтому говорить о том, что в принципе речь идет о сокращении штата сотрудников, которые достигли возраста 60+, просто не приходится. Во-первых, это незаконно. Во-вторых, это лишено смысла и желания, потому что с этим уйдет целая часть и пласт культуры нашей страны", - сказала Любимова.

В музейном сообществе ранее выражали опасение, что работники старшего возраста, которых немало среди гардеробщиков и смотрителей, находятся в уязвимом положении. Это связано с тем, что они в зоне риска и даже после открытия музеев не смогут выходить на работу в течение какого-то времени. В Историческом музее сказали ТАСС, что надеются на дополнительные меры поддержки для музеев, чтобы сохранить сотрудников старшего возраста.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,9 млн человек, более 360 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 396 575 случаев заражения, выздоровели 167 469 человек, умерли 4 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.