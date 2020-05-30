В Кирове начали выпуск терминалов с функцией распознавания лиц и измерения температуры

ТАСС, 30 мая. Предприятие "Страна карт" из Кирова начало выпуск терминалов доступа с функцией распознавания лиц и измерения температуры. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства Кировской области.

"Человек подходит к планшету, сканирует лицо и измеряет температуру. Если все в порядке, система пропустит его внутрь. При этом в базу заносятся имя, фамилия, время посещения и температура человека. Вся информация хранится на защищенных серверах компании", - сообщили в пресс-службе.

Губернатор области Игорь Васильев предложил опробовать систему в тестовом режиме в новых школах.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе зафиксировано 1 629 случаев заражения, 950 человек выздоровели, 15 пациентов умерли.