{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Кирове начали выпуск терминалов с функцией распознавания лиц и измерения температуры

Устройство поможет организовать и систематизировать доступ сотрудников на рабочие места или учеников в школы

ТАСС, 30 мая. Предприятие "Страна карт" из Кирова начало выпуск терминалов доступа с функцией распознавания лиц и измерения температуры. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства Кировской области.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Человек подходит к планшету, сканирует лицо и измеряет температуру. Если все в порядке, система пропустит его внутрь. При этом в базу заносятся имя, фамилия, время посещения и температура человека. Вся информация хранится на защищенных серверах компании", - сообщили в пресс-службе.

Губернатор области Игорь Васильев предложил опробовать систему в тестовом режиме в новых школах.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе зафиксировано 1 629 случаев заражения, 950 человек выздоровели, 15 пациентов умерли.

Теги
РоссияВасильев, Игорь ВладимировичКировская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Число заражений коронавирусом на предприятии "Газпрома" в Кировской области выросло до 91
Ранее сообщалось о введении карантина на предприятии и заражении более 30 человек
Читать полностью