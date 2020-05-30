Путин назвал понятным стремление некоторых стран отменить ограничения для туристов

НОВО-ОГАРЕВО, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает понятным стремление зависящих от туризма стран отменить ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом он заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Глава государства отметил, что снятие ограничений во многих странах - чрезвычайно важный вопрос. Прежде всего, по словам Путина, это делают страны, экономика которых сильно зависит от отрасли туризма. "Все понятно", - отметил он.

При этом президент России обратил внимание, что в некоторых государствах, которые определенные ограничения сняли в связи с улучшением ситуации, приходится вновь возвращаться к мерам по борьбе с коронавирусом. "Мы это тоже видим, это происходит на наших глазах, - отметил российский лидер, - поэтому нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению".

Оперативное совещание СБ РФ прошло 30 мая в режиме видеоконференции. В нем участвовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь СБ Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.