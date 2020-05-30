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В КЧР сотрудникам Росгвардии вручили новые служебные автомобили

Машины оснащены необходимым оборудованием и спецсигналами

ЧЕРКЕССК, 30 мая. /ТАСС/. Ключи от семи новых служебных автомобилей вручили нарядам групп задержания управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Машины оснащены необходимым оборудованием и спецсигналами, сообщили в пресс-службе управления.

"Начальник управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике полковник полиции Рашид Салпагаров вручил ключи от семи новых служебных автомобилей водителям нарядов групп задержания подразделений вневедомственной охраны", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники управления получили шесть автомобилей Lada Granta и один Hyundai Solaris, машины оснащены всем необходимым оборудованием и спецсигналами.

"Обращаясь к личному составу, руководитель территориального органа Росгвардии поблагодарил подчиненных за добросовестное отношение к своим служебным обязанностям и подчеркнул, что полученная новая техника будет способствовать качественному выполнению задач, стоящих перед ведомством", - добавили в управлении.

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