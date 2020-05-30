Около десяти человек задержаны за пикеты в поддержку журналиста Азара у ГУ МВД Москвы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали порядка 10 человек за пикеты в поддержку ранее арестованного журналиста Ильи Азара. Об этом ТАСС сообщил адвокат Василий Кушнир, который представляет интересы задержанных.

"Сейчас я нахожусь в ОМВД "Тверское", здесь находятся семь человек, еще двоих везут сюда, и, как мне сообщили, задержания у ГУ МВД Москвы продолжаются", - сказал он.

По словам Кушнира, при квалификации действий задержанных полицейские столкнулись с правовой коллизией, которую пока не могут решить. "Среди задержанных много муниципальных депутатов. И их нельзя оформить по ст. 3.18.1 КоАП. С другой стороны, вчера Мосгорсуд отпустил из-под стражи активиста Виктора Немытова, переквалифицировав обвинение с ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил митинга) на ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации), и отпустил из спецприемника. И сейчас полицейские не хотят оформлять задержанных по ст. 20.2, а берут с них обязательства о явке на 11 июня и отпускают", - сказал адвокат.

28 мая Тверской суд Москвы арестовал журналиста Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение законодательства о митингах).

Воронцов обвиняется в вымогательстве, вину не признает. Суд арестовал его до 6 июля . По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. Также Воронцов проходит подозреваемым по делу о распространении порнографических материалов. "Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.