Сотрудникам еще двух госпиталей по борьбе с коронавирусом назначены допвыплаты в КБР

НАЛЬЧИК, 30 мая. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков подписал указ о выплате дополнительных стимулирующих надбавок медицинскому персоналу еще двух госпиталей, где оказывают помощь заразившимся коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ опубликован на его сайте.

"Внести в указ главы КБР от 2 апреля 2020 г. № 33-УГ "Об установлении выплат стимулирующего характера отдельным работникам системы здравоохранения на период осуществления мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции" изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова "и государственного" словами "и государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница № 2", государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Межрайонная многопрофильная больница", государственного", - гласит текст документа.

Отмечается, что положения указа распространяются на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 года, а указ вступает в силу со дня его подписания, 29 мая.

Ранее по указу главы КБР выплаты были назначены медработникам трех госпиталей, где лечат заразившихся коронавирусной инфекцией. Врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием в месяц должны получать по 50 тыс. руб., средний медперсонал - 30 тыс. руб., младший и прочий медперсонал - по 25 тыс. руб.

По состоянию на 30 мая в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 2 750 подтвержденных случая заражения коронавирусом (за сутки плюс 77), выздоровели - 1 054 (за сутки плюс 71), умерли 19 человек три человека за сутки). Дома под медицинским наблюдением находятся 1 896 человек, имевших контакты с заразившимися. В госпиталях находятся 792 пациента, 37 - в реанимации, 33 - на аппаратах ИВЛ. За все время в республике проведено 42 838 (за сутки плюс 1 621) тестирований на коронавирусную инфекцию.